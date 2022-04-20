شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفتقد إبراهيما كونيه أمام فاركو عقب الإصابة بمزق في العضله الإمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق غزل المحلة، لاعبه الايفوارى إبراهيما كونيه خلال المرحلة المقبلة عقب تعرضة للإصابة بمزق في العضلة الأمامية و على أثرها لن يتواجد في قائمة الفريق في مواجهة فاركو القادمة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر المسابقة و المقرر لها يوم الاثنين القادم .

ويخضع إبراهيما كونيه لاعب المحلة لبرنامج علاجى تحت أشراف الدكتور خالد الجميزى طبيب الفريق أستعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق .

وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء مساء الاثنين على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابة بطولة الدورى المصرى الممتاز و الذى أحرازه اللاعب عبدالرحمن عاطف في الدقيقة 54 من عمر اللقاء عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عبده يحيى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات .