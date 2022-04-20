شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار لتسفر عن مواجهات قوية في 12 مجموعة، وسط صعوبات لبعض المنتخبات العربية، خاصة أصحاب المستوى الثالث والرابع. وجاء منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كلا مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي - ساحل العاج - بوركينا فاسو – غانا – الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.