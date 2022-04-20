شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023.. محمد صلاح وجها لوجه ضد نابى كيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، التى أقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى مع مواجهة أحد زملاؤه فى صفوف الريدز.

وتضم المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 كل من: منتخب إثيوبيا – منتخب مالاوي – منتخب غينيا – منتخب مصر.

وتشهد منافسات المجموعة الرابعة مواجهة جديدة تجمع محمد صلاح مع زميل آخر فى ليفربول، وهو الغينى نابى كيتا.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

وقرر الكاف إقامة الجولتين الأولي والثانية من المباريات فى الفترة من 30 مايو وحتي 14 يونيو من العام الحالي، فيما تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتي 27 سبتمبر، علي أن تقام آخر جولتين بين يومي 20 حتي 28 مارس 2023.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

وستكون الجماهير على موعد مع النسخة الرابعة والثلاثين، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج في عام 2023، علما بأن إقامة كأس أمم أفريقيا العام المقبل، يأتي لأن النسخة التي أقيمت في الكاميرون كان من المفترض أن تقام في عام 2021، لكنها تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.