الامارات | محمد صلاح يكسر صيامه يوم 18 رمضان.. الضحية مانشستر يونايتد (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكسر صيامه يوم 18 رمضان.. الضحية مانشستر يونايتد (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرق النجم المصري محمد صلاح 18 يوماً في رمضان ليحرز أول أهدافه في الشهر الكريم عقب إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، بالدقيقة 20 وتقديم مستوى متميز، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز المستحق بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي وأحرز فيها صلاح هدفين.

محمد صلاح غاب عن التسجيل منذ 40 يوماً وبالتحديد من أخر هدف أحرزه وكان من ركلة جزاء في مرمى في مباراة برايتون، في الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل أحرز فيها صلاح هدف من ركلة جزاء، وبعدها دخل في فترة صيام طويله مع فريق ليفربول ومنتخب مصر.

وكتب صلاح عودته الحقيقة في الشوط الأول وذلك بصناعة الهدف الأول في الدقيقة 5 من زمن المباراة للاعب دياز، ومن ثم إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 20 من استلام رائع لتمريرة اللاعب السنغالي ساديو ماني، والتسجيل بقوة في مرمى اليونايتد، وهو ما أعطى الفرصة للاعب للتحرر وتقديم شوط ثاني رائع أيضاً وختمه بهدف فريقه الرابع في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وذكرت شبكة "أوبتا للإحصائيات" أن محمد صلاح هو ثاني لاعب يسجل ويساعد في مباريات الذهاب والإياب ضد مانشستر يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسعود أوزيل في 2015-16، كما ذكرت الشبكة أن محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف ضد مانشستر يونايتد في موسم واحد.

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