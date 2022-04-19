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الامارات | محمد صلاح يعود بهدف عالمي ورقم جديد في مرمى مانشستر يونايتد (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم المصري وهداف محمد صلاح، للتهديف من جديد بعد توقف دام ما يقارب 40 يوماً عن إحراز أي هدف، وذلك بإحراز هدف فريقه الثاني في مرمى مانشستر يونايتد في القمة التي تجمع الفريقين في معقل "الريدز".

محمد صلاح كان هو نجم الشوط الأول حيث قام بصناعة الهدف الأول كما نجح في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 20 من زمن المباراة مستغلاً تمريرة ساديو ماني، الرائعة ليستلمها محمد صلاح بيمينه ويسدد في المرمى ليشتعل ملعب المباراة فرحاً بهذا الهدف الذي أعاد هداف الفريق إلى صلاح إلى الطريق الصحيح من جديد، ليبدأ الجمهور في التغني باللاعب من جديد.

وكان قد بدأ المباراة سريعاً بهدف في الدقائق الخمسة الأولى من توقيع اللاعب دياز، وصناعة النجم المصري محمد صلاح الذي تألق في الشوط الأول من المباراة.

وذكرت شبكة "أوبتا للإحصائيات" أن محمد صلاح هو ثاني لاعب يسجل ويساعد في مباريات الذهاب والإياب ضد مانشستر يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسعود أوزيل في 2015-16.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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