شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: عقلي منشغل بأهم من هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا التعليق على تقارير بشأن اقتراب النادي من التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتردد أن مانشستر سيتي مستعد لدفع 63 مليون جنيه إسترليني (8ر81 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، وذلك بعد الاتفاق على البنود الشخصية، ومنها حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف إسترليني.

وارتبط اسم مانشستر سيتي منذ فترة طويلة بضم هالاند، الذي يعد واحدا من أبرز نجوم اللعبة حاليا، لكن جوارديولا رفض التعليق بشأن التكهنات، حسب ما أشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي «لا إجابة على هذا السؤال. عقلي منشغل بأمور وأعمال أخرى الآن، وليس منشغلا بما سيحدث للنادي في الموسم المقبل».

ويتطلع مانشستر سيتي إلى سد الفجوة في مركز رأس الحربة، والتي تسبب فيها رحيل الهداف سيرجيو أجويرو عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ونجح مانشستر سيتي في التغلب على هذه الفجوة عبر الاستفادة من دور المهاجم الوهمي هذا الموسم، لكن بعد إخفاق النادي في ضم هاري كين من توتنهام الصيف الماضي، يتوقع أن يسعى من جديد للتعاقد مع مهاجم صريح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرط الجزائي لعقد هالاند قد يجعله هدفا مفضلا بشكل أكبر هذا العام.