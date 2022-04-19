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إصابة كارازور بفيروس كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى فريق شتوتجارت ضربة موجعة قبل مباراته المهمة أمام هيرتا برلين في صراعه على تفادي الهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما ثبتت إصابة لاعبه أتاكان كارازور بفيروس كورونا.

وذكر شتوتجارت أمس أن كارازور أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ويوجد في العزل حاليا. وكان قائد الفريق واتارو إيندو غاب عن المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ماينز سلبيا بسبب فيروس كورونا، ولكن كارازور كان غائبا بسبب الإيقاف.

ويحتل شتوتجارت المركز الـ16، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، وذلك قبل مواجهة الأحد المقبل أمام هيرتا برلين، الذي يحتل المركز الـ15 بفارق نقطة أمام شتوتجارت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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