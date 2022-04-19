الدولي شلوتربك يتعهد بالانتقال لدورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن لاعب نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم الدولي نيكو شلوتربك وعد نادي بوروسيا دورتموند بالانتقال إليه.

جاء ذلك وفقا لما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر أمس.

وسيكون المدافع القوي هو المدافع البارز التالي الذي ينضم إلى دورتموند بعد نيكلاس زوله الذي سينتقل الصيف المقبل من بايرن ميونخ إلى دورتموند صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني حاليا.

وحسب الصحيفة، فإنه يعتقد أن قيمة صفقة انتقال شلوتربك (22 عاما) تبلغ حوالي 25 مليون يورو.

يشار إلى أن أول ظهور لشلوتربك مع المنتخب الألماني كان في مباراته أمام المنتخب الإسرائيلي في 26 مارس الماضي والتي انتهت بفوز المانشافت بهدفين نظيفين.

وشارك شلوتربك في التشكيل الأساسي لفرايبورج في 28 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف.