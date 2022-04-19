أتلتيكو مدريد يفقد فيليكس لنهاية الموسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتقد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم خدمات مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس في المباريات الحاسمة من الموسم، والتي يسعى خلالها الفريق لاحتلال مركز يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا

وتعرض فيليكس لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد على إسبانيول 2 / 1 أمس الأول.

وكتب فيليكس (22 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي أمس»لسوء الحظ، الأنباء لم تكن كالتي توقعتها، وأنا حزين للغاية لأنني لن أتمكن من مساعدة فريقي في المباريات المتبقية من هذا الموسم».

ويمر أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، بموسم صعب، حيث يحتل المركز الرابع، ولكنه يتساوى في عدد النقاط مع برشلونة وأشبيلية صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف أتلتيكو مدريد، علما بأن أصحاب أول أربعة مراكز يشاركون في دوري أبطال أوروبا.