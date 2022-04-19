بايرن قد يستعيد شوله أمام بوروسيا دورتموند

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وعاد شوله (26 عاما) للتدريبات أمس بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب الإنفلونزا.
وبعد أن قضى 5 أعوام سيرحل شوله عن بايرن في الصيف لينضم لدورتموند.
ويمكن لبايرن ميونخ أن يحسم التتويج بلقب الدوري العاشر على التوالي في حال فوزه على دورتموند السبت المقبل، بينما التعادل سيجعل بايرن متصدرا لجدول الترتيب بفارق تسع نقاط أمام دورتموند، مع تبقي 3 مباريات على نهاية الدوري.
وتدرب بشكل فردي الثنائي المدافع لوكاس هيرنانديز والجناح كينجسلي كومان، اللذان غابا عن المباراة التي فاز فيها بايرن على أرمينيا بيلفيلد 3 / 0 بسبب مشاكل عضلية، فيما ركض بشكل منفرد لاعب خط الوسط كورنتين توليسو بعد عودته من الإصابة.
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