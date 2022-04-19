غياب ميسي عن مواجهة حسم الدوري الفرنسي

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وسجل ميسى 8 أهداف وصنع 13 هدفا لزملائه خلال 29 مباراة منذ انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية الصيف الماضي، ويتلقى العلاج حاليا بسبب معاناته من التهاب في وتر أخيل الأيسر، وسيغيب عن المباراة التي ربما تحسم اللقب لباريس.
وسيحسم باريس سان جيرمان اللقب العاشر في تاريخ الفريق بالدوري الفرنسي، اعتمادا على نتيجة مباراة مارسيليا ونانت، ليعادل بذلك رقم سانت اتيان كأكثر الفرق المتوجة بلقب الدوري الفرنسي.
ورغم ذلك فإن الفريق سيفتقد أيضا لجهود النجم البرازيلي نيمار للإيقاف، فيما أكد بوكيتينو أن ميسي واحد من عدة لاعبين سيغيبون عن المباراة، ليمنح بذلك الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في باريس سان جيرمان.
وقال بوكيتينو «بعض اللاعبين مثل ميسي وماركو فيراتي وبرينسل كيمبيمبي سيغيبون عن مباراة اليوم لأنهم ما زالوا يخضعون للعلاج، بينما نيمار موقوف».
وأضاف «ستكون تلك فرصة للاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا ليحظوا ببعض الوقت في الملعب، كما سيسمح ذلك للاعبين الشباب باكتساب الخبرة».
وتابع «لاعبون مثل تشافي سيمونز وإدوارد ميشوت، لقد اكتسبوا بعض الخبرة، ويمكنهم بالفعل لعب دور محوري في الفريق في المستقبل».
وفاز باريس سان جيرمان على مارسيليا 2/ 1 في المرحلة الماضية من الدوري الفرنسي، ليقترب من حصد اللقب، ويسعى لتأكيد ذلك من خلال تحقيق الفوز الـ12على التوالي في الدوري على حساب آنجيه.
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