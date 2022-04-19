ليفركوزن يمدد عقد لومب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي باير ليفركوزن الألماني أمس عقد الحارس البديل نيكلاس لومب حتى عام 2024. ويوجد لومب (28 عاما) مع ليفركوزن منذ أن كان يبلغ 14 عاما ويلعب كبديل للحارس الأساسي لوكاس هراديكي وقت الحاجة. وقال المدير الرياضي سيمون رولفس «نحن نقدر كثيرا نيكلاس ومهاراته».

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