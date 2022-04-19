شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس سفر الأهلي إلى المغرب.. نوم عبد الحفيظ وسبحة ياسر ومصحف معلول"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الأهلي ، إلى فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت كوتاليس البطولة في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر ظهرو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة نائما فيما ظهر علي معلول ممسكا بالمصحف لقراءة القرآن ، كما ظهر ياسر إبراهيم وبيده سبحة يستغلها في الأذكار خلال رحلة السفر.



وكان السفير المصري ياسر عثمان وبرفقته طاقم السفارة قد حرص على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها مطار كازابلانكا وقام بمرافقتها حتى فندق الإقامة؛ للاطمئنان على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبعثة والتأكيد على جاهزية السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه بعثة الأهلي.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.