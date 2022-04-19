طلائع الجيش يهاجم سيراميكا بـ"ميدو جابر وسمير"

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكب فريقه لمواجهة سيراميكا، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: حسن مجدي – محمد أنور – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن زولا، والوسط: عمرو السيسي – محمد شحاتة – رجب عمران، والهجوم: ميدو جابر – خالد هشادي – أحمد سمير".

فيما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم، وخط الهجوم : شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمد كوكو - محمود البدري - خالد صبحي - عبد الله جمعه - كوامي بونسو - شريف دابو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي - حمزة مجدي".

يدخل طلائع الجيش المباراة بعد التعادل في أخر مباراتين أمام إيسترن كومباني وإنبي، بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن العودة للانتصارات الغائبة في آخر عشر مباريات بالدوري، خاصة أن أخر أربعة مباريات للفريق شهدت هزيمتين أمام فيوتشر وإيسترن كومباني وتعادلين أمام إنبى وسموحة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثمان مواجهات وتلقى 4 هزائم ونجح لاعبوه تحت قيادة هيثم شعبان في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

في المقابل يدخل طلائع الجيش هذه المواجهة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بعدما لعب الفريق 14 مباراة حقق 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت القيادة الفنية للمخضرم طارق العشري في تسجيل 6 أهداف فقط وهو واحد من أضعف خطوط الهجوم في الدوري بينما تلقت شباكهم 13 هدفا.