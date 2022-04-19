شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يصعد للمركز 12 في التصنيف الدولي لسيف المبارزة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الدولي التعديل الأخير لتصنيف لاعبى سلاح سيف المبارزة رجال والذي شهد صعود محمد السيد إلى المركز 12 برصيد 100 نقطة.

وتم تعديل التصنيف الدولي عقب انتهاء منافسات الفردي لكأس العالم، التى اقيمت بباريس في الفترة من 15 حتى 17 أبريل.

ونجح السيد في الحصول على المركز السادس ليضيف 14 نقطة لتصنيفه مما ساعده في الصعود من المركز الـ 16 إلى المركز الـ 12.

ويشهد التصنيف الدولي تواجد المغربي حسام الكورد ضمن أفضل 16 لاعب في العالم، حيث أنه المصنف رقم 15 برصيد 90 نقطة.

الجدير بالذكر أن محمد السيد هو المصنف الخامس عالميًا في تصنيف الشباب برصيد 95 نقطة.