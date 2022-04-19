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الهدف التاسع.. زيزو يعزز صدارته لهدافي الدوري بعد تسجيله أمام الاتحاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تقدم أحمد سيد زيزو بأولى الأهداف لصالح فريقه الزمالك في شباك الاتحاد السكندري خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الممتاز.

ونجح زيزو في افتتاح التسجيل للزمالك أمام الاتحاد في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

ويعزز بذلك نحم الزمالك صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف ويليه الثلاثي جوب مابولولو ومروان حمدي ومحمد هلال أصحاب الـ6 أهداف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة في ظل مؤجلات منافسه الأهلي، بينما يقع الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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