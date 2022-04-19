بعد غياب 6 مباريات.. صلاح يفك النحس ويعود للتهديف أمام يونايتد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول نغمة التهديف بعدما سجل هدفاً في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب مو عن التهديف في المباريات الستة الماضية أمام أرسنال وواتفورد ومانشستر سيتي بجانب مباراتي بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقاء آخر مع سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قبل أن يكسر صيامه التهديفي اليوم أمام مانشستر يونايتد بعدما أحرز الهدف الثاني لليفربول في القمة المقامة حالياً بين الفريقين.

وافتتح لويس دياز التسجيل للريدز في شباك يونايتد بالدقيقة السادسة من انطلاقة اللقاء بعد أسيست من صلاح، قبل أن يضيف الفرعون المصري ثاني الأهداف في الدقيقة 22.

ويعود آخر هدف سجله النجم المصري في مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي والتي أقيمت في 12 مارس الماضي قبل أن يعود للتهديف مرة آخرى أمام يونايتد.

ورفع النجم المصري رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 21 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين للموسم الحالي.