مباشر.. الزمالك 1 - 0 الاتحاد .. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والاتحاد ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك: محمد أبوجبل، وحمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح، وطارق حامد - إمام عاشور – يوسف إبراهيم "اوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر، عمر السعيد

تشكيل الاتحاد: محمد عبدالمنصف، السيد سالم - محمود شبانة – عبد الله نصيب - هشام صلاح، خالد الغندور - مروان عطية - سعيدو سيمبوريه – إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي - بنجامين بواتنج.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة في ظل مؤجلات منافسه الأهلي، بينما يقع الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

تفاصيل المباراة:

تقدم الزمالك في الدقيقة 13، بتصويبة صاروخية لاحمد سيد زيزو، تخطت خط مرمى عبدالمنصف، ليحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة 44 للاعب سعيدو سنبوري بعد تدخله القوي على كاحل أحمد سيد زيزو، ليطرده الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.