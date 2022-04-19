جماهير ليفربول تتضامن مع رونالدو في قمة يونايتد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

في لفتة رائعة، حرصت جماهير نادي ليفربول على دعم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً بالدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة قيام الجماهير في ملعب الآنفيلد بالتصفيق لرونالدو دعماً له بعد وفاة نجله.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن قمة مان يونايتد وليفربول بعد وفاة نجله حديث الولادة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بينما يقع مان يونايتد في المركز الخامس بـ54 نقطة.