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تشكيل الاتحاد.. ميسي وبواتنج يقودان الهجوم أمام الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن عماد النحاس مدرب الاتحاد السكندري عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: السيد سالم - محمود شبانة – عبد الله نصيب - هشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور - مروان عطية - سعيدو سيمبوريه – إبراهيم حسن.

خط الهجوم: أحمد عادل - بنجامين بواتنج.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب برصيد 32 نقطة في ظل مؤجلات منافسه الأهلي، بينما يقع الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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