مباشر.. ليفربول 4-0 مانشستر يونايتد..صلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف دون رد، في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف اللقاء كل من لويس دياز ومحمد صلاح ثنائية وساديو ماني في الدقائق 5 و22 و68 و85 من عمر المباراة.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج مؤقتاً برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة برايتون.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تفاصيل المباراة

استطاع ليفربول أن يتقدم في المباراة سريعاً بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة، لتصل الكرة لصلاح على الجبهة اليمنى مرر بعدها تمريرة عرضية، حولها لويس دياز بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وأجرى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد تغييراً اضطرارياً بعد مرور 10 دقائق، بإخراج بول بوجبا للإصابة والدفع بجيسي لينجارد.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مرة أخرى بعد غياب بهدف في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 21، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ساديو ماني، وضعته أمام دي خيا، ليسدد كرة يسارية تسكن الشباك.

واستطاع لويس دياز أن يسجل هدفا لصالح ليفربول بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية، حولها داخل شباك دي خيا، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل على اللاعب الكولومبي.

وسيطر ليفربول على مجريات اللعب منذ بداية الشوط الثاني والمحاولات لا تزال مستمرة لتسجيل الهدف الثالث.

وأنقذ أليسون مرماه من هدف محقق لمانشستر يونايتد، بعدما وصلت تمريرة لراشفورد الذي سدد كرة قوية اصطدمت في جسد أليسون، ثم تعود إلى إيلانجا الذي سدد الكرة مرة أخرى ولكن أليسون يتصدى مرة أخرى.

واستطاع ساديو ماني أن يسجل الهدف الثالث لصالح الريدز، بعدما مرر لويس دياز كرة عرضية، قابلها ماني بتسديدة بيسراه سكنت شباك دي خيا حارس اليونايتد.

وأضاف ليفربول الهدف الرابع في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعدما قطع جوتا كرة من حنبعل ومرر تمريرة بينية لصلاح الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة من أعلى دي خيا حارس اليونايتد.