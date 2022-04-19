تشكيل قمة بريميرليج.. صلاح أساسياً مع ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الأساسي للريدز، لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 73 نقطة، بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة الريدز، بغيابات عديدة أبرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب وفاة نجله الرضيع.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

بينما يتكون تشكيل مانشستر يونايتد من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف، فيل جونز، هاري ماجواير، وان بيساكا، ديوجو دالوت.

خط الوسط: بول بوجبا، برونو فيرنانديز، نيمانيا ماتيتش.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني إيلانجا.