خاص.. اتجاه لعودة بانون مع بعثة الأهلي للقاهرة.. وفحص طبي يحدد موعد مشاركته بالتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قرر المدافع المغربي بصفوف الأهلي، بدر بانون، زيارة بعثة فريقه التي وصلت اليوم الثلاثاء إلى المغرب؛ استعدادًا لمواجهة الرجاء يوم الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وعلم مراسل لمصراي، بأن بانون سيخضع لفحص طبي جديد تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي في إطار متابعة حالته الصحية وهناك اتجاه لعودة اللاعب مع البعثة إلى القاهرة عقب المباراة لاستكمال برنامجه العلاجي مع اقتراب عودته للتدريبات.

وابتعد بانون عن المشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية والمباريات منذ أن أُصيب بالتهابات في عضلة القلب والتي نتجت عن إصابته بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون.