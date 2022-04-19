قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023.. منتتخب مصر في مجموعة سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار،عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، بجانب كل من مالاوي وغينيا، وإثيوبيا

وتشهد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة، مشاركة 48 منتخبا سيتم توزيعهم إلى 12 مجموعة، يتأهل منهم 23 منتخبا إلى البطولة، بجانب منتخب كوت ديفوار (صاحب الأرض)، ولكنه سيخوض التصفيات وسيتأهل من مجموعته منتخب واحد فقط.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، ساو تومي وبرينسيبي.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، كاب فيردي، توجو، إسواتيني.

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا ، نامبيا، بوروندي.

المجموعة الرابعة: مصر، غينيا، مالاوي، إثيوبيا.

المجموعة الخامسة: غانا، مدغشقر،أنجولا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة السادسة: الجزائر، اوغندا، النيجر، تنزانيا.

المجموعة السابعة: مالي، جامبيا، الكونغو، جنوب السودان.

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار، زامبيا، جزر القمر، ليسوتو.

المجموعة التاسعة: الكونغو الديمقراطية، الجابون، موريتانيا، السودان.

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الاستوائية، ليبيا، بتسوانا.

المجموعة الحادي عشر: المغرب، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ليبيريا.

المجموعة الثانية عشر: السنغال، بنين، موزمبيق، رواندا.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف، باستثناء مجموعة البلد المنظم كوت ديفوار، التي سيتأهل منها منتخب واحد فقط.

وقبل قرعة تصفيات أمم أفريقا وزعت المنتخبات الـ 48 على أربع مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول

السنغال، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني

"جنوب إفريقيا، كاب فيردي، غينيا، الجابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا وسيراليون".

المستوى الثالث

" نامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، مالاوي، توجو، زيمبابوي، جامبيا، أنجولا وجزر القمر".

المستوى الرابع

"تنزانيا، إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان وساو تومي وبرينسيبي".