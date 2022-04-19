مجموعات متباينة في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وأسفرت قرعة تصفيات النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة القارية عن مجموعات متباينة الصعوبة للمنتخبات المشاركة.

وشهدت القرعة مواجهات عربية مرتقبة إذ أوقعت منتخبي موريتانيا والسودان جنباً إلى جنب في المجموعة التاسعة رفقة الكونغو الديمقراطية والغابون.

كما ضمّت المجموعة العاشرة منتخبين عربيين وهما تونس وليبيا إلى جانب غينيا الاستوائية وبوتسوانا.

وحلّت مصر في المجموعة الرابعة مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

أما الجزائر فقد أوقعتها القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب كل من أوغندا والنيجر وتنزانيا.

وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره الجنوب إفريقي في المجموعة الحادسة عشرة فضلاً عن زمبابوي وليبيريا.

في المقابل تموقع منتخب جزر القمر في المجموعة الثامنة مع كل من كوت ديفوار وزامبيا وليسوتو.

وشملت القرعة منتخبي كينيا وزمبابوي برغم إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي.

ووضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حداً أقصاه منتصف أيار/مايو لرفع الإيقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

وانبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها كوت ديفوار رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، باستثناء المجموعة الثامنة حيث ستتأهل كوت ديفوار بصرف النظر عن ترتيبها، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

ومن المقرّر أن تدور نهائيات المسابقة العريقة المزمع تنظيمها في كوت ديفوار في الفترة بين 23 يونيو و23 يوليو 2023.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: نيجيريا - سيراليون - غينيا بيساو - ساو تومي وبرنسيبي / موريشيوس

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - توغو - إسواتيني

المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - ناميبيا - بوروندي

المجموعة الرابعة: مصر - غينيا - مالاوي - إثيوبيا

المجموعة الخامسة: غانا - مدغشقر - أنغولا - إفريقيا الوسطى

المجموعة السادسة: الجزائر - أوغندا - النيجر - تنزانيا

المجموعة السابعة: مالي - الكونغو - غامبيا - جنوب السودان

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار - زامبيا - جزر القمر - ليسوتو

المجموعة التاسعة : الكونغو الديمقراطية - الغابون - موريتانيا - السودان

المجموعة العاشرة : تونس - غينيا الاستوائية - ليبيا - بوتسوانا

المجموعة الحادية عشرة : المغرب - جنوب إفريقيا - زمبابوي - ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة : السنغال - بينين - موزامبيق - رواندا

(بي إن سبورت)