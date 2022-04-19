الامارات | الوحدات الأردني يثأر من أقوى فريق قطري مدجج بالنجوم.. شاهد ماذا حدث (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات الأردني يثأر من أقوى فريق قطري مدجج بالنجوم.. شاهد ماذا حدث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثأر الوحدات الأردني من منافسه السد القطري بعد تغلبه عليه 3-1 اليوم الثلاثاء ضمن اياب دور المجموعات في دوري ابطال اسيا بكرة القدم، في مباراة اقيمت على ملعب الامير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية التي تستضيف منافسات المجموعة الخامسة.

وكان الوحدات قد خسر في لقاء الذهاب 5-2 يوم الجمعة الماضية لكنه اليوم ظهر بمستوى مختلف وقدم اداء مثاليا توجه باحراز الاهداف الثلاثة في شباك فريق السد الذي يعد أقوى فرق الدوري القطري حاليا ومدجج بالمحترفين الأجانب ويتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 62 نقطة وبفارق كبير عن منافسه الدحيل وله 47 نقطة.

وانعش الوحدات اماله في التاهل الى الدور الثاني بعدما رفع رصيده الى اربع نقاط متساويا مع السد وناساف الأوزبكي قبل مواجهته مع الفيصلي السعودي المتصدر في وقت لاحق اليوم.

وسجل ثلاثية الوحدات محمد الدميري وخالد عصام وأحمد سمير في الدقائق 48 و60 و75 بينما أحرز رودريجو تاباتا (41 عاما) هدف السد في الدقيقة 54.

وتقام الجولة الخامسة من مباريات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي ناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

ويصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع ثمانية أندية اخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.

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