مصر مع إثيوبيا.. تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مساء اليوم الثلاثاء مراسم قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، والتي أقيمت في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، للكشف عن المجموعات المتنافسة من أجل التأهل لنهائيات البطولة القارية.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها لـ12 مجموعة، حيث تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

ويتأهل من كل مجموعة منتخبان فقط لنهائيات كأس الأمم الإفريقية وهما متصدر الترتيب ووصيفه، باستثناء المجموعة التي ستضم كوت ديفوار لأنها البلد المستضيف.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد سمح لمنتخبي كينيا وزيمبابوي بالمشاركة في قرعة تصفيات أمم إفريقيا على الرغم من إيقافهما، لكن سيتم استبعادهما نهائيا إذا لم يتم رفع العقوبة قبل الجولة الأولى بأسبوعين.

وشارك كل من الجنوب إفريقي لوكاس راديبي والإيفواري سالومون كالو في سحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا اليوم.

وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023:

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي - غينيا بيساو - سيراليون - نيجيريا

المجموعة الثانية: اي سواتيني - توجو - الرأس الأخضر - بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي - ناميبيا - كينيا - الكاميرون

المجموعة الرابعة: إثيوبيا - مالاوي - غينيا - مصر

المجموعة الخامسة: أفريقيا الوسطى - أنجولا - مدغشقر - غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا - النيجر - أوغندا - الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان - جامبيا - الكونغو - مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو - جزر القمر - زامبيا - كوت ديفوار

المجموعة التاسعة: السودان - موريتانيا - الجابون - الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بوتسوانا - ليبيا - غينيا الاستوائية - تونس

المجموعة الحادية عشر: ليبيريا - زيمبابوي - جنوب إفريقيا - المغرب

المجموعة الثانية عشر: رواندا - موزمبيق - بنين - السنغال