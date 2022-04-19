مصر مع إثيوبيا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت قبل قليل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وألتي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في يوليو من العام المقبل بكوت ديفوار.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة ضمت المنتخبات التالية:

1- غينيا

2- مالاوي

3- إثيوبيا

وستعود بطولة أمم إفريقيا 2023 للصيف مرة أخرى، بعدما أقيمت النسخة الماضية في شهر يناير الماضي بالكاميرون بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد حدد إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا في الفترة من 30 مايو المقبل وحتى 14 يونيو من العام ذاته، ومن المقرر ان تقام الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل، أما الجولتين الأخيرتين ستقام العام المقبل من 20 حتى 28 مارس 2023.

وتقام تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار بمشاركة 48 منتخبًا مقسمة إلى 12 مجموعة ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني باستثناء المجموعة التي تضم منتخب ساحل العاج سيتأهل منها فريق واحد