شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري المقرر اقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – يوسف إبراهيم "اوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر

خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و محمود حمدي "الونش" و حازم إمام ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد السكندرى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء لن يخلوا من المتعة والإثارة، خاصة أن الأبيض يبحث عن تأمين صدارة الدورى والعودة للانتصارات، فيما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق أول فوز تحت قيادة عماد النحاس.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، وفي المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.

يغيب عن الزمالك في مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندرى كل من أشرف بن شرقي بسبب الإيقاف، محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بسبب الإصابة.