شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية أمام الرجاء المغربي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، والتي ستقام في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 أبريل 2022 الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت القاهرة .

وتمكن الأهلي من الفوز أمام الرجاء بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت باستاد السلام.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والرجاء لملاقاة المتأهل من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

غادرت بعثة النادي الأهلى القاهرة صباح اليوم فى طريقها للمغرب لخوض المباراة المهمة التى يتطلع فيها المارد الأخمر لحصد تأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. قائمة الأهلي في المغرب قائمة الأهلي في المغرب وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو. حكم مباراة الاهلي والرجاء في المغرب ويُدير الحكم السنغالي ماجيت نداي مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء، ويساعده كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

الاهلي يغادر الي المغرب