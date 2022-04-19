شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وصول بعثة الأهلي إلى المغرب قبل خوض أول مران استعدادا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الأهلي ، إلى فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري ياسر عثمان وبرفقته طاقم السفارة قد حرص على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها مطار كازابلانكا وقام بمرافقتها حتى فندق الإقامة؛ للاطمئنان على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبعثة والتأكيد على جاهزية السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه بعثة الأهلي.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

فيما حرص السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان، على استقبال بعثة ا الأهلي فور وصولها مطار كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير ياسر عثمان، وبرفقته طاقم السفارة على مصافحة الكابتن الخطيب والتأكيد على تسخير كافة الإمكانات؛ من أجل راحة بعثة الأهلي وتوفير الأجواء المناسبة لها لخوض المباراة.

وأكد السفير المصري بالمغرب على أن السفارة وضعت ترتيبات عديدة؛ من أجل تسهيل مهمة البعثة منذ وصولها وحتى نهاية مهمتها والعودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.