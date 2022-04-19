شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى فى المباريات الإقضائية تحت قيادة موسيمانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ، المدير الفني للنادى الأهلى، المارد الأحمر للفوز على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما باستاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وتنتظر الأهلى مواجهة نارية السبت المقبل مع الرجاء المغربى باستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، فى إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي يحتاج فيها للتعادل أو الفوز للتأهل لنصف النهائي.

وخاض موسيمانى الأهلى في 9 مباريات إقصائية بعد التأهل من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التي قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى..

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021

الاهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022