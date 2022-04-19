شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الحكم.. ماذا فعل الزمالك مع صافرة عبدالعزيز السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف من مساء اليوم باستاد برج لعرب بالإسكندرية، بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا عبد العزيز السيد حكما للساحة ويعاونه احمد توفيق وشريف عبد الله ، بينما عمرو عابد حكم رابع، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ، وسامى هلهل حكم مساعد فيديو.

وأدار عبد العزيز مباراة واحدة للزمالك منذ 6 سنوات ، وبالتحديد عام 2016 ، امام طنطا ، ببطولة الدورى ، و التى انتهت بفوز الأبيض بهدف سجله شيكابالا و لكن بعد المباراة قررت لجنة الحكام التى كان يرأسها رضا البلتاجى وقتها إيقاف الحكم لأجل غير مسمى ، بسبب الأخطاء التحكيمية التى وقع فيها خلال اللقاء .

ومن بين الاخطاء التى وقع فيها عبد العزيز وفقا لتصريحات البلتاجى وقتها أنه لم يكن موفق فى لإادارة المباراة ، فلم يحتسب ركلة جزاء لطنطا ، و لم يطرد لاعب طنطا بعد ارتكابه خطأ ضد ستانلى، و بالتالى كلا الفريقين تعرضا للظلم .