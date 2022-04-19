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تعرف على التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الزمالك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة مهمة عندما يلتقى الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الممتاز.

من المتوقع ان يخوض عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

 

 حراسة المرمى: محمد عبد المنصف 

 

الدفاع :  هشام صلاح و عبد الله نصيب و محمود شبانة و صبرى رحيل

 

الوسط : خالد الغندوروسعيدو سمبورى و مروان عطيه

 

 الهجوم : أحمد  عادل ميسى و بويتنج وابراهيم حسن 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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