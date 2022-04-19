شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة مهمة عندما يلتقى الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من المتوقع ان يخوض عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع : هشام صلاح و عبد الله نصيب و محمود شبانة و صبرى رحيل

الوسط : خالد الغندوروسعيدو سمبورى و مروان عطيه

الهجوم : أحمد عادل ميسى و بويتنج وابراهيم حسن