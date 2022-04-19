شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى صاحب آخر هدف للزمالك فى مرمى الاتحاد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك صاحب أخر هدف للفريق الأبيض فى مرمى الإتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية فى الموسم الماضى والتى حقق فيها الفريق الأبيض الفوز بهدفين مقابل هدف وأدت لإقترابه وقتها من الفوز بدرع الدورى .

ويلتقى مساء اليوم الزمالك مع الإتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة عشر للدورى فى لقاء صعب للفريقين يبحث فيه المديرين الفنيين عن الفوز للتقدم خطوة فى جدول الترتيب ، فأبناء ميت عقبة يرغبون فى توسيع الفارق مع غريمهم التقليدى الأهلى ، بينما يحاول الإتحاد العودة للإنتصارات والدخول ضمن الأندية التى تنافس على المربع الذهبى .

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف احرز هدفى الفريق الأبيض يوسف أوباما ومحمد عبد الشافى بينما احرز هدف الإتحاد خالد قمر .

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي، خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل، خط الوسط: خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى، خط الهجوم: خالد قمر – فوزى الحناوى.