شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج المصرى فى رحلة المغرب استعداداً لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية ، حيث ستُبيت البعثة ليلتها هناك ، قبل مواصلة الرحلة صباح الجمعة إلى مدينة وجدة والتي تقع أقصى شرقي المغرب ، لتتوجه البعثة بعدها بالحافلة إلى مدينة بركان التي تبعد عن وجدة بنحو 60 كيلومتر.
وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية تكليف الدكتور علي الطرابيلي ، أمين صندوق النادي برئاسة بعثة النادي إلى المملكة المغربية، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بإياب الدور الربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان، وهي المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.
ويعود معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى، إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.
وكان الشعبانى قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء فى مباراة الذهاب التى أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد في أخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبى الكونغولى، ويعود الشعبانى لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائى من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع المصرى ومضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.
ويقود الطاقم حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو"، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".