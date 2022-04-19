شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج المصرى فى رحلة المغرب استعداداً لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية ، حيث ستُبيت البعثة ليلتها هناك ، قبل مواصلة الرحلة صباح الجمعة إلى مدينة وجدة والتي تقع أقصى شرقي المغرب ، لتتوجه البعثة بعدها بالحافلة إلى مدينة بركان التي تبعد عن وجدة بنحو 60 كيلومتر.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية تكليف الدكتور علي الطرابيلي ، أمين صندوق النادي برئاسة بعثة النادي إلى المملكة المغربية، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بإياب الدور الربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان، وهي المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.