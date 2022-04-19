شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وحيد و2 كلين شيت.. ماذا قدم عبد المنصف أمام الزمالك فى 14 مباراة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى على خدمات محمد عبد المنصف في مركز حراسة المرمى منذ قدومه لقيادة زعيم الثغر حيث دفع العمدة بـ"أوسة" أمام الأهلى والبنك الأهلى.

ويستعد عبد المنصف لحماية عرين الاتحاد السكندرى أمام الزمالك في المباراة المقرر لها عذا الثلاثاء على ستاد برج العرب في تمام الساعة لتاسعة والنصف مساءً على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعد مباراة الزمالك هي الـ15 للحارس محمد عبد المنصف أمام الأبيض، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مواجهتين فقط ولم يحقق أوسا إلا فوزا وحيدا على الزمالك، فيما تعادل 4 مباريات وخسر 9 لقاءات، وسكن شباكه 20 هدفا.

واستقر عماد النحاس، على الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب بـ21 لاعباً، استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساءً ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع الـ 15.

وضمت القائمة كلاً من.. فى حراسه المرمى.. محمد عبد المنصف و احمد يحيى و صبحى سليمان،خط الدفاع.. هشام صلاح و السيد سالم و سعيدو سمبورى و عبد الله نصيب و محمد عبد السلام و نادر رمضان و كريم يحيى محمود شبانه ومحمد عبد السلام.

خط الوسط.. خالد الغندور و عبد الغنى محمد و احمد عادل ميسى و فوزى الحناوى و مروان عطيه و ابراهيم حسن،خط الهجوم.. كريم ممدوح وأحمد راشد وبنجامين بوتينج،ويغيب عن الفريق كل من.. مهاجم الفريق وهدافه موبولولو، واحمد نبيل مانجا، ومحمد مجدى للاصابه، مروان النجار، وكريم الديب، ومورو ساليفو لأسباب فنية.