هيثم العيوني يتحدث لمصراوي عن.. هدفه القاتل في مرمى نهضة بركان.. وعروض رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى المحترف التونسي بصفوف نادي المصري البورسعيدي، هيثم العيوني، سعادته بالفوز الذي قاد فريقه لتحقيقه خلال مباراته أمام نظيره المغربي نهضة بركان.

وسجل اللاعب التونسي هدف الفوز للمصري من ركلة حرة بالدقيقة 82 لينتهي اللقاء بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره نهضة بركان خلال اللقاء الذي جمعهما في ذهاب دور 8 من الكونفدرالية.

وقال العيوني، في تصريحات خاصة لمصراوي:"فوز مهم وصعب، الشوط الأول انتهى ونتمنى التوفيق في الشوط الثاني"، أما عن هدفه فأضاف:"توفيق من الله، هناك يوم مخصص في الأسبوع للعب على المخالفات ونتدرب في هذا اليوم على مثل هذه الكرات".

وردّ اللاعب التونسي عن العروض التي وصلته للرحيل عن المصري بقوله:"مرتبط بتعاقد مع المصري، منسجم ومرتاح هنا، لابد أن أبذل المزيد من الجهد وأن أُقدم إضافة لفريقي أولاً".

وأتم العيوني تصريحاته بالحديث عن مباراة العودة أمام نهضة بركان بقوله:"واجهنا فريق قوي ومنظم، لن تكون سهلة والنتيجة هنا في مصر مقلقة جدًا، هناك لاعبان حصلوا على كارت أحمر سيغيبا عن لقاء العودة وأتمنى أن يوفقنا الله".

ويحل المصري ضيفًا على نظيره نهضة بركان في المغرب يوم الاثنين المقبل في إياب دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف.