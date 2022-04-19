مباشر بالفيديو.. قرعة تصفيات الأمم الأفريقية 2023.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا، بث مباشر لقرعة التصفيات المؤهلة للنسخة 34 من كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر لها أن تقام في كوت ديفوار.

وتشهد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة، مشاركة 48 منتخبا سيتم توزيعهم إلى 12 مجموعة، يتأهل منهم 23 منتخبا إلى البطولة، بجانب منتخب كوت ديفوار (صاحب الأرض)، ولكنه سيخوض التصفيات وسيتأهل من مجموعته منتخب واحد فقط.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف، باستثناء مجموعة البلد المنظم كوت ديفوار، التي سيتأهل منها منتخب واحد فقط.

وطبقا لتصنيف منتخبات القارة السمراء، سيتواجد المنتخب الوطني في المستوى الأول قبل إجراء القرعة.

وجاءت المستويات الأربعة على النحو التالي.

المستوى الأول

السنغال، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني

"جنوب إفريقيا، كاب فيردي، غينيا، الجابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا وسيراليون".

المستوى الثالث

" ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، مالاوي، توجو، زيمبابوي، جامبيا، أنجولا وجزر القمر".

المستوى الرابع

"تنزانيا، إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان وساو تومي وبرينسيبي".