عبدالحميد بسيوني لمصراوي: أُشجع المحلة من صغري.. وأعمل بضمير مع النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، رضاه عن مستوى فريقه خلال المباراة التي جمعته بنظيره مصر المقاصة.

وفاز غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته يوم أمس بنظيره مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري.

وأضاف بسيوني، في تصريحات خاصة لمصراوي:"أنا عاشق لفريق غزل المحلة من صغر سني، نادي غزل المحلة أحد أندية وسط الدلتا وكنا نُشجعه بعد فريقنا الأساسي، فكنتُ أُشجع الزمالك وغزل المحلة و كان حبي للمحلة كبير وكنت أحضر مباريات للفريق وأنا سني صغير مع أخواتي الله يرحمهم".

وتابع لاعب الزمالك الأسبق:"وحاول فريق غزل المحلة ضمي لصفوفه أكثر من مرة بقيادة إبراهيم يوسف، ولكن كان يرفض نادي كفر الشيخ لأنهم كانوا ينتظرون مبالغ كبيرة وأعمل بإخلاص وذمة وضمير مع غزل المحلة، وأعشق الجمهور والمكان والكيان والإدارة تساندنا وتدعمنا وفي ضهرنا".

وأتم المدرب الفني تصريحاته بقوله:"أيضًا الفريق يمتلك عناصر جيدة، نعم خبراتهم قليلة نظرًا لصغر سنهم ولكن استطعنا إخراج منهم شيء جيد ونحن الآن بالمركز التاسع بالدوري، ووصلنا للمباراة قبل النهائية بكأس الرابطة، بعد تصدرنا المجموعة عن أندية كبيرة مثل الزمالك وسيراميكا كليوباترا والجيش وفاركو وإنبي وهذا بالنسبة لي أمر هام وحاجة كبيرة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل؛ فنجتهد ونعمل بإخلاص، واللاعبون يستجيبوا في حدود الإمكانيات، والأمور تسير بخطة جيدة".