أبرزهم رونالدو.. 7 غيابات في صفوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعاني فريق مانشستر يونايتد من أزمة على مستوى جاهزية اللاعبين لخوض المواجهة الصعبة أمام فريق ليفربول، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول وصافة الدوري حتى الآن برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة ويسعى لحجز مقعدا في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل في ظل منافسة شرسة مع عدد من الأندية.

وسيغيب عن مانشستر يونايتد عدد من اللاعبين خلال مواجهة ليفربول لعل أبرزهم سكوت ماكتوميناي، رافائيل فاران، فريد، لوك شو، إدينسون كافاني وجرينود.

ويغيب رافائيل فاران عن المباراة أمام ليفربول، بعدما غاب عن التدريبات مع الفريق، واكتفى بالتواجد مع أحد مدربي إعادة التأهيل في النادي.

وكان يعاني فاران من بعض الالام على مستوى العضلة، كما اثبت الفحوصات الطبية غياب لوك شو عن المواجهة المرتقبة.

وفي ظل غياب الثنائي لوك شو ورافائيل فاران عن المشاركة أمام ليفربول، فمن المقرر أن يدفع رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد بالثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف.

وسيفقد مانشستر يونايتد خدمات أديسون كافاني، الذي يعاني من إصابة قوية على مستوى الربلة، بالإضافة لغياب ماكتومناي بسبب شعورة ببعض الالام على مستوى الركبة.

وسيغيب البرازيلي فريد عن مواجهة مانشستر يوناتيد وليفربول بسبب شعورة ببعض المشاكل على مستوى الفخذ، بالإضافة لصعوبة لحاق جرينود باللقاء.

وفي سياق متصل، أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة القمة المرتقبة أمام ليفربول، بعد وفاة نجله حديث الولادة.

وكان كريستيانو وصديقته جورجينا رودريجيز ينتظران ولادة توأم (ولد وفتاة)، لكن النجم البرتغالي أعلن مساء أمس الإثنين وفاة الصبي.

مانشستر يونايتد نشر بيانا قال فيه: "العائلة أهم من كل شيء، ورونالدو يدعم عائلته في هذا الوقت الصعب".

وأضاف النادي في بيانه: "ولهذا يمكننا تأكيد غياب رونالدو عن المباراة المرتقبة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد لظروف عائلية".

وفي ظل الغيابات التي يعاني منها مانشستر يونايتد سيكون التشكيل المتوقع للفريق أمام ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، تيليس.

خط الوسط: برونو فرنانديز، ماتيتش، بوجبا.

خط الهجوم: سانشو، راشفورد، إيلانجا.