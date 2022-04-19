شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون .. أحمد صديق: كابتن ماجد شخصيته قوية و عنده طموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أحمد صديق نجم الأهلى و المنتخب السابق ، والمدير الفني لفريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 .

قال أحمد صديق، نجم الأهلى السابق، كثر شخصية كارتونية كان يتابعها ، ومعجب بها و بتكوينها وتفكيرها هى شخصية كابتن ماجد.

وأَضاف صديق أن ما أعجبه فى شخصية كابتن ماجد أنه طموح ، و شخصيته قوية .