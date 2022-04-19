شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي لليد يعين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، يخطره فيه بتعيين لجنة مؤقتة مكونة من 9 أفراد، لإدارة الاتحاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء تشكيل لجنة الإدارة الجديدة على النحو التالي:

محمد الأمين رئيسا

عمرو صلاح أمينا للصندوق

عاصم السعدني عضو

كرام كردي عضو

ياسر الرملي عضو

عمرو العدل عضو

أحمد مصطفى عضو

عادل إبراهيم عضو

سعيد عبدالغني عضو

وجاء في قرار الاتحاد الدولي أن لجنة الإدارة ستتولى إدارة شئون الاتحاد، والانتهاء من لائحة النظام الأساسي لاعتمادها من الاتحاد الدولي والجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة من خلال عقد الجمعية العمومية العادية.