شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى قبل مباراة الزمالك و الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة و النصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرىفى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالاسكندرية .

ويدخل الزمالك اللقاء فى المركز الاول برصيد 14 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق الفوز فى 10 ، و تعادل فى اثنان و خسر مثلها ، سجل لاعبيه 26 هدف و هزت شباكه 14 هدفا .ويحتل الاهلى وصافة الدورى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة ، بعد خوض 12 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات تعادل فى واحدة وخسر أخرى ، ويحل بيراميدز ثالثا ، بينما سموحة رابعا .

فى المقابل يقع الاتحاد السكدرى فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة ، بعد ان خاض 14 مباراة ، فاز فى 3 مباريات ، و تعادل فى 6 لقاءات ، وخسر فى 5 مباريات .

وجاء ترتيب جدول الدورى كالتالى ..