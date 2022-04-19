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جدول ترتيب الدورى قبل مباراة الزمالك و الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة و النصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرىفى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالاسكندرية .

 

ويدخل الزمالك اللقاء فى المركز الاول برصيد 14 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق الفوز فى 10 ، و تعادل فى اثنان و خسر مثلها ، سجل لاعبيه 26 هدف و هزت شباكه 14 هدفا .ويحتل الاهلى وصافة الدورى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة ، بعد خوض 12 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات تعادل فى واحدة وخسر أخرى ،  ويحل بيراميدز ثالثا  ، بينما سموحة رابعا .

 

 فى المقابل يقع الاتحاد السكدرى فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة ، بعد ان خاض 14 مباراة ، فاز فى 3 مباريات ، و تعادل فى 6 لقاءات ، وخسر فى 5 مباريات .

 

وجاء ترتيب جدول الدورى كالتالى ..

 


جدول الدورى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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