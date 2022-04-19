شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك و الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صدارة الدورى، هدف يسعى له فريق الزمالك فى مواجهته اليوم أمام الاتحاد السكندرى ، والتى تجمع الفريقين بتمام التاسعة والنصف مساء فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

ويدخل الزمالك اللقاء وهو محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدفا، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، فى المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.

وبالرجوع إلى تاريخ مواجهات الفريقين ، نجد أنه سبق و التقى الزمالك مع الاتحاد فى 157 مباراة فى مختلف البطولات ، فاز فى 100 مواجهة ، و خسر فى 21 وتعادل فى 36 ، منها 22 مباراة بالدورى ، فاز فى 78 ، و خسر فى 13 بينما تعادل فى 31 ، سجل الزمالك فى مرمى الاتحاد 268 هدف ، مقابل 104 هدف للاتحاد .

أكبر فوز حققه لاعبى الزمالك أمام الاتحاد كانت بسباعية ، حيث فاز الابيض 7\0 ، فى بطولة الدورى موسم 1961\1962 .