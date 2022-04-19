شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لماذا سميت دورة الألعاب الأولمبية بـ "الأولمبياد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دورة الألعاب الأولمبية أو الأولمبياد، يشارك فيه الرياضيون من كل الجنسيات في المنافسات المختلفة ويمثلون دولاً مختلفة، وينظم هذا الحدث حالياً كل سنتين في السنوات الزوجية، بتناوب الألعاب الصيفية والشتوية بعد أن كانت تقام كلتا المسابقتين في نفس السنة حتى سنة 1992، وهي بطولة تقام كل 4 سنوات، ويشارك بها دول من مختلف العالم، فى منافسات بمختلف الألعاب الرياضية، وكانت تقام كل 4 سنوات للصيفية والشتوية، ولكن تم تغيير النظام وأصبحت تقام كل عامين بطولة منهما.

ولكن لماذا سميت بهذا الاسم؟، سميت أولمبياد نسبة إلى أولمبيا مجمع الآلهة بشبه جزيرة الاليدة باليونان، حيث بدأت هذه الدورات بعد نزاعات طويلة بين مدن اليونان، واقترح أحد الملوك إقامة ألعاب رياضية بين هذه المقاطعات لتسود هدنة بينهم.

يصل عدد الدوائر الأولمبية إلى 5 دوائر، بخمسة الوان مختلفة، وفى الخلفية اللون الأبيض، ويضم داخله 5 دوائر، لكل منها لون مختلف يرمز إلى إشارة محددة.

ويصل عدد الدوائر الى 5 حلقات، إشارة الى قارات العالم، آسيا، وأفريقيا، وأوربا، وأمريكا، وأوقيانوسيا، ويظهر على العلم الدوائر متلاحمة ومتداخلة، فى إشارة إلى تلاحم الدول والقارات خلال فترة الألعاب الأولمبية داخل القرية الأولمبية.

أما ألوان الحلقات فترمز إلى شعوب العالم، فاللون الأزرق يرمز إلى أوروبا، والأسود إلى أفريقيا، والأخضر إلى أوقيانوسيا، والأصفر يرمز لقارة آسيا، بينما اللون الأحمر يرمز إلى قارة أمريكا