شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي فى رمضان ”12 مباراة بدون هزيمة على التوالى“ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فوز الإسماعيلي، على إيسترن كومباني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام، هو الفوز الثاني للدراويش هذا الموسم بعدما حقق انتصارا على الاتحاد بهدفين مقابل هدفًا فى الجولة الماضية، وسط تألق واضح لمحمد الشامي مهاجم الفريق خلال المباراتين الذى ساهم فى احراز فريقه ٤ أهداف بتسجيل ٣ أهداف وصناعة هدفًا.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 12 للإسماعيلي على التوالي التى يحقق فيها نتيجة إيجابية ضمن منافسات الدوري العام خلال شهر رمضان الكريم منذ موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦، حيث كان آخر لقاء تعرض فيه الفريق للخسارة وذلك أمام الأهلى يوم ٢٤ يونيه ٢٠١٦ بهدفين مقابل هدفًا على ملعب بتروسبورت بالقاه

ونرصد جميع تلك اللقاءات فى آخر ٦ مواسم على النحو التالي ..

* يوم ٣٠ يونيه ٢٠١٦ فاز الإسماعيلي على وادي دجلة ٢ / صفر بالقاهرة ” حسني عبد ربه وإبراهيم حسن ”

* يوم ٤ يوليو ٢٠١٦ فاز الإسماعيلي على أسوان ٢ / صفر بالإسماعيلية ” إيمانويل بناهيني ومروان محسن ”

* يوم ١٥ يونيه ٢٠١٧ فاز الإسماعيلي على الداخلية ٣ / صفر بالإسماعيلية ” كريم بامبو ووجيه عبد الحكيم والكولومبي دييجو كالديرون ”

* يوم ٢٢ يونيه ٢٠١٧ فاز الإسماعيلي على أسوان ٣ / ٢ بأسوان ” الكولومبي دييجو كالديرون وحسني عبد ربه من ضربة جزاء وإبراهيم حسن ”

* يوم ١٠ مايو ٢٠١٩ تعادل الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي صفر / صفر بالقاهرة

* يوم ١٧ مايو ٢٠١٩ فاز الإسماعيلي على الداخلية ٢ / صفر بالسويس ” كريم بامبو ومحمود متولي ”

* يوم ٢٢ مايو ٢٠١٩ تعادل الإسماعيلي مع الأهلي ١ / ١ بالإسكندرية ” كريم بامبو ”

* يوم ٢٧ مايو ٢٠١٩ تعادل الإسماعيلي مع الجونة صفر / صفر بالجونة

* يوم ١ مايو ٢٠٢١ فاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي ٢ / صفر بالقاهرة ” شكري نجيب والأنجولي آري بابل ”

* يوم ٥ مايو ٢٠٢١ فاز الإسماعيلي على الجونة ٣ / ٢ بالإسماعيلية ” التونسي فخر الدين بن يوسف ٢ ومحمد صادق ”

* يوم ١٠ مايو ٢٠٢١ فاز الإسماعيلي على البنك الأهلي ٢ / صفر بالقاهرة ” التونسي فخر الدين بن يوسف والأنجولي آري بابل ”

* يوم ١٨ أبريل ٢٠٢٢ فاز الإسماعيلي على إيسترن كومباني 2 / صفر بالقاهرة ” محمد الشامي ٢ “