الامارات | أورابارينا يكشف برنامج إعداد منتخب الإمارات لملحق المونديال في مؤتمر صحافي الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن أورابارينا يكشف برنامج إعداد منتخب الإمارات لملحق المونديال في مؤتمر صحافي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقد بمقر الاتحاد عند الساعة الواحدة ظهر يوم بعد غدٍ الخميس، إذ ينتظر أن يقوم مدرب المنتخب الوطني الارجنتيني ردولفو أروابارينا، خلال المؤتمر بالكشف رسميا عن البرنامج والتفاصيل الكاملة بشان إعداد المنتخب لمباراته المرتقبة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 أمام المنتخب الأسترالي المقررة في السابع من يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، علما أن اتحاد الكرة لم يكشف حتى الآن رسميا عن برنامج إعداد المنتخب على الرغم من عقده سلسلة من الاجتماعات المتواصلة.

وكذلك لجنة المنتخبات الوطنية ورابطة المحترفين في إطار وضع برنامج متكامل لتجهيز الأبيض للاستحقاق المرتقب .

وسيلتقي الفائز في المباراة بمنتخب بيرو في 13 يونيو المقبل في مباراة فاصلة سيتأهل الفائز فيها مباشرة إلى كأس العالم .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه بطلب من مدرب المنتخب قام بتعديل مواعيد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة لتقام يوم 27 مايو المقبل بدلا من 11 منه، كما كان مقرر سابقا فيما أعلنت رابطة المحترفين، من جانبها إجراء تعديل في الجولات الخمس الأخيرة لدوري المحترفين بحيث ينتهي الدوري في 23 مايو المقبل بدلا من 27 منه كما كان مقررا سابقا وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للإعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام أسترا ليا.

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