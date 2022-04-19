شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لايعرف الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى منذ 1468 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالاسكندرية .

يسعى فريق الاتحاد السكندرى لتحقيق الفوز على الزمالك خاصة وأن زعيم الثغر لم يفز على الأبيض منذ 4 سنوات و أسبوع ، وبالتحديد عام 2018 ، فى الثانى عشر من أبريل، بالجولة الـ 31 من بطولة الدورى وتغلب الاتحاد بهدفين مقابل هدف ، سجل للزمالك باسم مرسى ، بينما أحرز للفريق السكندرى خالد الغندور، و ويلسون .

وبالتالى لم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة فى مواجهاته أمام الاتحاد منذ 1468 يوما.

ويفقد الاتحاد السكندرى عنصر مهم وركيز أساسية في الخط الأمامى متمثلة في الأنجولى مابولولو بسبب الإصابة التي يعانى منها في السمانة حيث يعكف الجهاز الطبي على تجهيزه بدنيا ونفسيا وشرح تفاصيل المرحلة الذى يمر بها فى بعدما طالت فترة غيابه عن التدريبات لتصل إلى 3 أسابيع، وهو ما آثار غضب اللاعب نظرا لرغبته القوية فى العودة سريعا للملاعب وخوض التدريبات الجماعية مع زملائه والمشاركه فى المباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يخوض عماد النحاس مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح،خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج. . .

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدف، في المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدف، واستقبلت شباكه 22.