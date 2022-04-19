شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشيخ.. الشعباني يعلن قائمة المصري استعداداً لنهضة بركان في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري بالمغرب، والتى شهدت عودة أحمد الشيخ.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، زياد فرج، محمد شحاتة، أسامة الجزار.

فيما تم استبعاد عمرو موسى وألياس الجلاصي عقب تعرضهما للطرد في المباراة الماضية والتي فاز بها المصري بهدفين مقابل هدف.

ويعود معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى، إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وكان الشعبانى قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء فى مباراة الذهاب التى أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد في أخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبى الكونغولى، ويعود الشعبانى لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.